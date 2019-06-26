 وطنا نيوز -سحب جواز سفر صحفي أردني اعتقل بالإمارات
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
سحب جواز سفر صحفي أردني اعتقل بالإمارات
التاريخ : 26-06-2019 12:28:54 المشاهدات: 1239

وطنا اليوم-عمان:قال الصحفي الأردني تيسير النجار، الذي اعتقل ثلاث سنوات في الإمارات، إنه تبلغ بقرار منعه من السفر بناء على طلب "الإنتربول".

وذكر النجار في صفحته عبر "فيسبوك"، أنه فوجئ بمنعه من السفر، وسحب جواز سفره من قبل سلطات مطار الملكة علياء، خلال توجهه رفقة زوجته في رحلة سياحية إلى إسطنبول.

وبحسب النجار، فإن سلطات المطار أبلغته بضرورة مراجعة مقر "الإنتربول" في عمّان، دون إيضاح أسباب إدراج اسمه على لائحة المطلوبين.

وكان النجار أنهى محكوميته بالسجن ثلاث سنوات في الإمارات، في شباط/ فبراير الماضي، بعد اتهامه بالإساءة إلى "رموز الدولة".

وروى النجار خلال الفترة الماضية جانبا من معاناته في سجون أبو ظبي، وتعرضه إلى التعذيب النفسي والجسدي الصارخ.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق