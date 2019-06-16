 وطنا نيوز -وفاتان و3 إصابات بتصادم مروع في اربد
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وفاتان و3 إصابات بتصادم مروع في اربد
التاريخ : 25-06-2019 09:38:55 المشاهدات: 81

وطنا اليوم-عمان:صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت مساء اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين بمنطقة جديتا / وادي الريان , مما نتج عنه وفاة شخصين وإصابة (3) آخرين بجروح ورضوض مختلفة بالجسم .

وأضافت إدارة الإعلام أن كوادر الإنقاذ عملت على معالجة الحادث باستخدام المعدات الخاصة لمثل هذه الحوادث بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى الأميرة راية الحكومي ومستشفى الأميرة هيا العسكري حيث وصفت حالة المصابين العامة ما بين البالغة والمتوسطة .


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