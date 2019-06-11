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شاب وفتاة يمارسون الفاحشة أمام المواطنين بالعقبة
وطنا اليوم-عمان:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لشاب وفتاة يمارسون الجنس أمام المواطنين على احد شواطى مدينة العقبة .
وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ، وتظهر في الفيديو فتاة تقوم بممارسة الجنس مع شاب ، حيث أثارت هذه الواقعة غضب المواطنين والمدونين، الذين تناقلوا مقطع الفيديو، وطالبوا المسؤولين بسرعة إلقاء القبض على الشاب والفتاة.
هذا ونعتذر عن نشر مقطع الفيديو لما يتضمنه من أفعال تنافي الأخلاق .
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