شاب وفتاة يمارسون الفاحشة أمام المواطنين بالعقبة

وطنا اليوم-عمان:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لشاب وفتاة يمارسون الجنس أمام المواطنين على احد شواطى مدينة العقبة .

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ، وتظهر في الفيديو فتاة تقوم بممارسة الجنس مع شاب ، حيث أثارت هذه الواقعة غضب المواطنين والمدونين، الذين تناقلوا مقطع الفيديو، وطالبوا المسؤولين بسرعة إلقاء القبض على الشاب والفتاة.