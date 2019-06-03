 وطنا نيوز -توقيف مفوضين سابقين بسلطة العقبة
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توقيف مفوضين سابقين بسلطة العقبة
التاريخ : 25-06-2019 04:27:49 المشاهدات: 1765

وطنا اليوم-عمان: قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مفوضين اثنين سابقين من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية 15 يومًا في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق بتهمتي جناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، حيث ارتكبا تجاوزات مالية وادارية في تنفيذ مشروعات لحساب السلطة.
مصدر مسؤول في الهيئة قال ان الادعاء العام كان في وقت سابق اوقف حوالي عشرة اشخاص على خلفية تنفيذ هذه المشروعات في العقبة.

كما قرر المدعي العام توقيف مخلّص جمركي 15 يومًا في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة بتهمتي جناية استثمار الوظيفة والتزوير جراء تواطئه مع باقي المتهمين والموقوفين في قضية المكسرات الفاسدة.
كما قرر توقيف مراقب ابنية في امانة عمان / منطقة بدر بتهمة جناية الرشوة بالاتفاق مع رئيس القسم الموقوف حاليًا والذي ضبطته وحدة العمليات في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد متلبسًا بقبض الرشوة الاسبوع الماضي .


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