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توقيف مفوضين سابقين بسلطة العقبة
وطنا اليوم-عمان: قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مفوضين اثنين سابقين من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية 15 يومًا في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق بتهمتي جناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، حيث ارتكبا تجاوزات مالية وادارية في تنفيذ مشروعات لحساب السلطة.
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