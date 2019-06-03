توقيف مفوضين سابقين بسلطة العقبة

وطنا اليوم-عمان: قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مفوضين اثنين سابقين من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية 15 يومًا في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق بتهمتي جناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، حيث ارتكبا تجاوزات مالية وادارية في تنفيذ مشروعات لحساب السلطة.

مصدر مسؤول في الهيئة قال ان الادعاء العام كان في وقت سابق اوقف حوالي عشرة اشخاص على خلفية تنفيذ هذه المشروعات في العقبة.

كما قرر المدعي العام توقيف مخلّص جمركي 15 يومًا في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة بتهمتي جناية استثمار الوظيفة والتزوير جراء تواطئه مع باقي المتهمين والموقوفين في قضية المكسرات الفاسدة.