 وطنا نيوز -وقفة احتجاجة للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الصريح
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
وقفة احتجاجة للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الصريح
التاريخ : 25-06-2019 12:39:53 المشاهدات: 978

وطنا اليوم-عمان: نفّذ مجموعة من أهالي الصريح، وقفة احتجاجة أمام مبنى محافظة إربد، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم الموقوفين على إثر أحداث الصريح التي وقعت في شهر أيار من عام 2017.

ورغم صدور العفو العام، إلا أن هؤلاء الأشخاص موقوفون إداريا.

ويطالب أهالي الموقوفين، بالإفراج عن أبنائهم بعد صدور العفو العام، وإسقاط الحق الشخصي.

يُذكر أن أحداث الصريح تعود لمشاجرة عشائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة آخرين.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق