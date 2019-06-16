وقفة احتجاجة للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الصريح

وطنا اليوم-عمان: نفّذ مجموعة من أهالي الصريح، وقفة احتجاجة أمام مبنى محافظة إربد، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم الموقوفين على إثر أحداث الصريح التي وقعت في شهر أيار من عام 2017.

ورغم صدور العفو العام، إلا أن هؤلاء الأشخاص موقوفون إداريا.

ويطالب أهالي الموقوفين، بالإفراج عن أبنائهم بعد صدور العفو العام، وإسقاط الحق الشخصي.

يُذكر أن أحداث الصريح تعود لمشاجرة عشائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة آخرين.