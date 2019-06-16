القبض على شخص سرق 40 ألف دينار من منزل بالمفرق

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد اليوم للعاملين في شعبة بحث جنائي الشمال بتعرض احد المنازل في محافظة المفرق للسرقة بعد دخول شخص مجهول إليه وسرقة مبلغ ٤٠ ألف دينار كانت داخل قاصة حديدية حيث بوشرت التحقيقات لتحديد هوية الفاعل.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وبمتابعة التحقيق وخلال زمن قياسي وبما تم جمعه من أدلة ومعلومات وقع الاشتباه على شخص من ذوي الأسبقيات في قضايا السرقات الجنائية والمخدرات وألقي القبض عليه على الفور ، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب السرقة ، و تم ضبط كامل المبلغ المسروق والذي كان قد قام بدفنه ، والتحقيقات مستمرة.