أردنيون غاضبون: أنقذوا القطط والكلاب من العمال الآسيويين

وطنا اليوم-عمان:انطلقت حملة في الأردن، تنادي بوقف نهج عدد كبير من العمال الآسيويين في الأردن القائم على ملاحقة الكلاب والقطط في بعض الأحياء التي يقطنون بها لأجل ذبحها وأكلها، حيث تعد أكلات شعبية بالنسبة لهم، فيما يبدو الأمر محرمًا ودخيلا في الأردن.

وقال القائمون على الحملة، إن هذه الأفعال ليست فقط منافية لحقوق الحيوان بل اعتداء صارخ على عادات الأردنيين و تتنافى مع الدين الحنيف.

وعم الغضب والاستنكار الشديدين، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب فيديوهات و صور عن ممارسات لسلخ للكلاب وأكل لحومها من قبل العمالة الآسيويه في الأردن.

وتفاعلت جمعيات حقوق الحيوان العاملة في الأردن مع الحملة، وعبروا عن استنكارهم لهذه الحوادث الدخلية على المجتمع الأردني وثقافته.

وقال ناشطون في الحملة، إنهم سيتوجهون بالمطالبة بإصدار فتوى دينية تحرم هذه الأفعال و تقديم شكاوى عدة للجهات المختصة، وصولًا لإنهاء هذه الممارسات ووضع حد لها حفاظًا على سمعة الأردن عالميًا.