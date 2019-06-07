ضبط مطلق النار على 12 شخصا بالرصيفة

وطنا اليوم-عمان: قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد لمديرية شرطة الرصيفة مساء أمس بوصول ١٢ شخص للمستشفى حالتهم العامة حسنة ومن بينهم ثمانية أطفال إثر تعرضهم للإصابة بعيار ناري من سلاح بمباكشن ( بذر بمباكشن ) أثناء مشاركتهم بأحد الأفراح في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، حيث تولى فريق من شعبة أمن وقائي الوسط التحقيق لتحديد هوية مطلق النار وإلقاء القبض عليه.

وأضاف الناطق الإعلامي أن التحقيقات قادت لتحديد هوية مطلق النار والذي توارى عن الأنظار في حينها ، حيث جرت متابعته واستمرت عمليات البحث والتحري لكشف مكان تواجده وإلقاء القبض عليه مما أجبره اليوم على تسليم نفسه وجرى ضبط السلاح الناري ، وبوشر بالتحقيق معه.