الاعتداء على فنيات أشعة بمسشتفى الأمير حسين

وطنا اليوم-عمان: اعتدى عدة شبّان، على فنيّتي أشعة، في مستشفى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في مخيم البقعة، بمحافظة البلقاء.

وقالت احدى الفنيات المعتدى عليهن، إن عددا من الشبان دخلوا قسم الأشعة في المستشفى، أثناء مناوبتها برفقة زميلتها في القسم، فجر السبت، وطلبوا تصوير مصاب دون دفع أجرة التصوير في قسم المحاسبة.

وأضافت الفنية، أنها رفضت تصوير الشاب المصاب، بسبب رفضهم دفع تكاليف الصورة في قسم المحاسبة.

وأوضحت أن الشبان بعد ذلك، بدأوا بالصراخ والتهديد، وشتمهما وزميلتها، وحاولوا الاعتداء عليهن، قبل أن تتصل بالأجهزة الأمنية المسؤولة عن الحوادث في المستشفى.

وأشارت إلى أن رجلا من الأمن حضر إلى القسم، وحاول الشبان الاعتداء عليه، قبل أن يتدخل رجال الأمن والحماية في المستشفى.

وتابعت الفنية، أن مركبة من مركز أمن عين الباشا حضرت إلى المستشفى، واصطحبت الشبان إلى المركز، فيما حضر رجل الأمن الذي حاول الشبان الاعتداء عليه وأخبر الفتيات بضرورة تقديم شكوى في المركز الأمني.

وأردفت أنها رفضت وزميلتها الذهاب إلى المركز الأمني فجرا، وحاولتلا الاتصال بمشرف قسم الأشعة في المستشفى عدة مرات دون الرد عليهما، قبل أن يتجاوب ويتنصل من مسؤوليته.

وأوضحت أنهما طلبتا من مشرف القسم، احضار فني أشعة شاب، ليكمل الدوام حتى الصباح عنهما، خوفا من عودة الشبان، بعد تهديدهم بالعودة والانتقام.

ورفض رئيس القسم، طلب الفنيات، وطلب منهما أن يكملا دوامهما.

وشرحت الفنية أن رئيس قسم الأشعة، يضعها برفقة زميلتها لتغطية شفت الدوام "C"، على مدار الشهر كامل، دون أن يتم توزيع الدوام على بقية الفنيين.