أردنية تتهم زوجها باغتصاب ابنها من طليقها 70 مرة

وطنا اليوم-عمان:اكتشفت زوجة أردنية أن زوجها عقيم لا يمكنه إنجاب أطفال، الأمر الذي دفع بها إلى الحقد عليه ونشوب خلافات بينهما أوصلتها الى تقديم شكوى تتهم زوجها فيها باغتصاب طفلها الصغير "من طليقها" البالغ من العمر7 سنوات، الا أن الأدلة ساقت محكمة الجنايات الكبرى لإعلان براءة المتهم .

وأعلنت هيئة القاضي الدكتور فوزي النهار قرار الحكم خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة براءة المتهم من جناية هتك العرض.

وووفق لائحة الاتهام التي أفادت بأن والدة الطفل الذي يقيم معها وزوجها المتهم، قام بالاعتداء جنسيا على ابنها وذلك لإشباع رغباته الحيوانية كلما سنحت له الفرصة مستغلا انفراده به وبراته وحداثة سنه وذلك بهتك عرضه مكررا أفعاله 70 مرة وعلى فترات زمنية متباعدة.

وفي احداها طلب المتهم من الطفل مساعدته بتنظيف خزان المياه حي اذعن الطفل لطلبه ونزع ملابسه واصبح عاريا واثناء ذلك قام بهتك عرضه بل قام بتهديده بطرده من المنزل في حال أبلغ والدته بفعل الاعتداء الجنسي عليه.

وبعد سؤاله من قبل والدته أبلغها بالامر وبالنتيجة قدمت الشكوى.

واستندت المحكمة في قرارها الى "وجود تناقض في اقوال الطفل في مراحل القضية سواء امام المحقق وامام المدعي العام والمحكمة".

ولفتت الى وجود تناقض آخر في قول الطفل في بداية شهادته في أن المتهم اعتدى عليه70 مرة وفي اخر اشلهادة يقول انا قلت 70 مرة وما بعرف امي بتعرف كم مرة نمنا عنده إضافة الى بينات أخرى".

ولفتت المحكمة الى شهادة الشاهدة والدة الطفل امام المحكمة والتي اقرت فيها بوجود خلافات فيما بينها والمتهم دفعت الى "الحرد " عند بيت أهلها قبل الشكوى وان سبب هذه الخلافات هو ان المتهم تبين انه عقيم وهذا الامر أزعجها، ويضغط عليها كثيرا مما سبب لها مرض في الأعصاب وهذا يجعل المحكمة تشك بشهادة المشتكية مظنه كيدية ".

وقالت المحكمة ان المتهم لم يعترف في اية مرحلة بانه اعتدى على الطفل بل كان ينكر وأدى حلف يمين بانه لم يعتد على الطفل وذلك أمام زوجته المشتكية عندما واجهته بهذا الادعاء قبل الشكوى.