مواطنون يعتدون على خط رئيسي للمياه في بيت راس

وطنا اليوم-عمان:أعلنت شركة مياه اليرموك عن تعرض احد الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه للكسر قطر 300ملم في منطقه بيت راس حيث تم ايقاف الضخ لإصلاح الخط عن مناطق بيت راس.

وبينت الشركة في بيان لها ان عدد من احياء ومناطق بيت راس ستتاثر بالتزويد ولو جزئيا حيث تم ارسال المقاول المنفذ للخط لإصلاح الخط وتفاجىء باعتداء عدد من الاهالي عليه والقاء الحجارة على الاليات والعاملين حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المقاول ومراقبي التوزيع لدى الشركة ويجري حاليا استكمال اصلاح الخط ليتم اعتدة الضخ للمناطق المشار اليها.