 وطنا نيوز -شاهدوا الفيديو : سلب محل حلويات في الحصن
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شاهدوا الفيديو : سلب محل حلويات في الحصن
التاريخ : 21-06-2019 02:49:05 المشاهدات: 2415

وطنا اليوم-عمان:اقدم احد الاشخاص على سطو مسلح باداة حادة "سيف" على أحد محلات الحلويات في بلدة الحصن بمنطقة بني عبيد، مساء أمس الخميس.

وفي التفاصيل قال مصدر أمني ، إنه أقدم أحد الأشخاص على تحطيم محل للبيع الحلويات في منطقة الحصن مساء أمس بأداة حادة والتهجم على أصحاب المحل وأخذ مبلغ من المال، ولاذ بالفرار.

وأشار المصدر إلى أنه يقع أي اضرار جسدية بين موظفي المحل، وإنما اقتصرت على أضرار مادية بالمحتويات فقط.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة، والبحث جار عن الفاعل.




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