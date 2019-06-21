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الأمن يعثر على الشاب المفقود في مأدبا عامر الجوري
وطنا اليوم-عمان:عثرت الأجهزة الأمنية، فجر اليوم الجمعة، على الشاب عامر عمران الحاج علي الجوري "30 عامًا"، بعد أن أبلغ ذووه بفقدانه من مأدبا أمس الخميس.
وقال ذوو الشاب الجوري ، إن الإجهزة الامنية أبغلتهم بالعثور على الشاب وهو بصحة جيدة.
وكانت عائلة الشاب ناشدت بالبحث والمساعدة عنه بعد اختفائه عن الأنظار منذ يوم الإثنين الماضي.
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