الأمن يعثر على الشاب المفقود في مأدبا عامر الجوري

وطنا اليوم-عمان:عثرت الأجهزة الأمنية، فجر اليوم الجمعة، على الشاب عامر عمران الحاج علي الجوري "30 عامًا"، بعد أن أبلغ ذووه بفقدانه من مأدبا أمس الخميس.

وقال ذوو الشاب الجوري ، إن الإجهزة الامنية أبغلتهم بالعثور على الشاب وهو بصحة جيدة.

وكانت عائلة الشاب ناشدت بالبحث والمساعدة عنه بعد اختفائه عن الأنظار منذ يوم الإثنين الماضي.