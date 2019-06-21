 وطنا نيوز -الأمن يعثر على الشاب المفقود في مأدبا عامر الجوري
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الأمن يعثر على الشاب المفقود في مأدبا عامر الجوري
التاريخ : 21-06-2019 10:44:47 المشاهدات: 1627

وطنا اليوم-عمان:عثرت الأجهزة الأمنية، فجر اليوم الجمعة، على الشاب عامر عمران الحاج علي الجوري "30 عامًا"، بعد أن أبلغ ذووه بفقدانه من مأدبا أمس الخميس.

وقال ذوو الشاب الجوري ، إن الإجهزة الامنية أبغلتهم بالعثور على الشاب وهو بصحة جيدة.

وكانت عائلة الشاب ناشدت بالبحث والمساعدة عنه بعد اختفائه عن الأنظار منذ يوم الإثنين الماضي.


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