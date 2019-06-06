 وطنا نيوز -ضبط 25 طناً من الكرشات والفوارغ منتهية الصلاحية بالزرقاء
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ضبط 25 طناً من الكرشات والفوارغ منتهية الصلاحية بالزرقاء
التاريخ : 20-06-2019 04:25:08 المشاهدات: 1407

وطنا اليوم-عمان:ضبطت الكوادر الرقابية التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظة الزرقاء 25 طنا من الفوارغ والرؤوس والأحشاء الداخلية والكرشات بسبب إنتهاء صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وقالت المؤسسة، إن هذه الكميات كانت موضوعة في ثلاجة كبيرة غير مرخصة بإحدى المزارع وغير مستوفية للشروط ولا يوجد فيها بطاقة بيان ومجهولة المصدر، إضافة إلى عدم وجود فواتير فيها وينبعث منها روائح كريهة.

وأضافت انه تم التحفظ على هذه الكميات بناء على معلومات حصلت عليها المؤسسة وتم اتلافها حسب الاصول وتحوبل مالكها الى النائب العام لاجراء المقتضى القانوني بحقه.


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