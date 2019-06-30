 وطنا نيوز -فقدان الشاب عامر عمران الجوري بظروف غامضة
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فقدان الشاب عامر عمران الجوري بظروف غامضة
التاريخ : 20-06-2019 03:56:42 المشاهدات: 1362

وطنا اليوم-عمان:ناشدت عائلة الشاب الأردني، عامر عمران أحمد الحاج علي الجوري البالغ من العمر 30 عامًا، المساعدة في البحث عنه بعد اختفائه عن الأنظار منذ يوم الإثنين الماضي.

ودعت عائلة الشاب لمساندة الاجهزة الأمنية في البحث عن ابنهم الشاب، اذ تغيب وفقد أثره صباح يوم الاثنبن الماضي من منطقة سكناه في المامونية الغربية في محافظة مادبا. 

وناشدت عائلة الشاب المفقود، السكان بضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية أو ذويه على رقم الطوارئ 911 أو أشقائه على الهواتف  0779180969 / 0779453094.


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