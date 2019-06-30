فقدان الشاب عامر عمران الجوري بظروف غامضة

وطنا اليوم-عمان:ناشدت عائلة الشاب الأردني، عامر عمران أحمد الحاج علي الجوري البالغ من العمر 30 عامًا، المساعدة في البحث عنه بعد اختفائه عن الأنظار منذ يوم الإثنين الماضي.

ودعت عائلة الشاب لمساندة الاجهزة الأمنية في البحث عن ابنهم الشاب، اذ تغيب وفقد أثره صباح يوم الاثنبن الماضي من منطقة سكناه في المامونية الغربية في محافظة مادبا.

وناشدت عائلة الشاب المفقود، السكان بضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية أو ذويه على رقم الطوارئ 911 أو أشقائه على الهواتف 0779180969 / 0779453094.