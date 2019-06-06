الرئيسية | جرائم وحوادث بداية عمان تقرر الحكم على مسىء للزبن بمبلغ 65 الف دينار

وطنا اليوم-عمان:قضت محكمة بداية جزاء جنح عمان على ظنين مشتكى عليه مدعى عليه بالحق الشخصي بان يدفع للمشتكي المدعي بالحق الشخصي رئيس هيئة الاركان المشتركة السابق مشعل الزبن مبلغ وقدره 65 الف دينار اردني ، على خلفية اساءة الظنين للزبن في تعليق نشره على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

و وجدت المحكمة ان ما قام به المدعى عليه بالحق الشخصي من أفعال تمثلت بقيامه بنشر تعليق على صفحة الفيس بوك تضمن الاساءة للمدعي بالحق الشخصي، وحيث أن ارتكاب مثل هذا الفعل ألحق ضرراً بالمدعي بالحق الشخصي فإن المدعى عليه بالحق الشخصي يكون ملزم بضمان هذا الضرر حسب ما جاء في تقرير الخبرة والذي جاء موافقاً للأصول ومتفقاً مع المهمة المكلف بها الخبير .

كما و وجدت المحكمة في قرارها الصادر وجاهيا بحق المشتكي المدعي بالحق الشخصي وبمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي والقابل للاستئناف ، ان ما جاء في تقرير الخبرة، أن مقدار التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعي بالحق الشخصي جراء هذا الفعل هو مبلغ (65000) دينار ، فإن المدعى عليه بالحق الشخصي يكون ملزماً بهذا المبلغ.

وكانت النيابة العامه أسندت للظنين (المدعى عليه بالحق الشخصي) جرم القيام قصدا بنشر معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير شخص وفقا لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية وبدلالة المواد (188 و189 و190) من قانون العقوبات.



وقررت المحكمة فيما يتعلق بالشق الجزائي إسقاط دعوى الحق العام عن الظنين لشمول الجرم المسند اليه بأحكام قانون العفو العام .

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