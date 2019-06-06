تعطل اطار عجلة طائرة اثناء هبوطها في مطار الملك الحسين

وطنا اليوم-عمان:ادى تعطل اطار احد عجلات طائرة تراثية صغير اثناء هبوطها على مدرج مطار الملك حسين الدولي بالعقبة الى تأخر اقلاع رحلة الخطوط الملكية الاردنية المتوجهة الى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان .

وأكد مدير مطار الملك الحسين الدولي ناصر المجالي ان الحادث تسبب فقط في تأخر اقلاع رحلة الخطوط الملكية الاردنية المتجهة الى عمان لمدة 50 دقيقة فقط وهذا لا يعتبر تاخير بالمقاييس الدولية وذلك من اجل استكمال اتخاذ الاحتياطات والإجراءات المتبعة وفقا لقواعد ومتطلبات السلامة الجوية المنسجمة مع قانون الطيران المدني المحلية والعالمية لضمان امن وسلامة الطائرات والمسافرين.

وقد تعاملت الاجهزة المعنية في مطار الملك الحسين الدولي (حسب المجالي) مع الوضع بمهنية عالية لإعادة الوضع التشغيلي للمدرج باقصى سرعة ممكنة نافيا حدوث انزلاق للطائرة التدريبية كما نقلت بعض المواقع الاخبارية.