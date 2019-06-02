 وطنا نيوز -1294 جريمة سرقة قيد التحقيق العام الماضي
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1294 جريمة سرقة قيد التحقيق العام الماضي
التاريخ : 19-06-2019 02:58:10 المشاهدات: 1199

وطنا اليوم-عمان:بلغ عدد الجرائم التي لا تزال قيد التحقيق وتعاملت معها الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام (1365) جريمة، من أصل (7154) جريمة مرتكبة في الأردن.

وكانت جرائم السرقات الجنائية من أكثر الجرائم المجهولة التي لا تزال قيد التحقيق، حيث تعاملت مديرية الأمن العام العام الماضي، مع (4309) سرقة جنائية، من بينها (1294) سرقة لا تزال مجهولة الفاعل.

في المقابل فلم تسجل لدى الأمن العام أيّ جريمة قتل عمد مجهولة، بعد أن تعاملت الماضي مع 31 جريمة قتل جميعها مكتشفة.


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