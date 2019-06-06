الجمارك تحبط تهريب 3500 سيجارة الكترونية ولوازمها

وطنا اليوم-عمان:أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مديرية مكافحة التهريب سجائر الكترونية ولوازمها بعدد 3500 حبة وبعد عملية رصد ومتابعة وجمع المعلومات الجمركية حول عملية الضبط من قبل دوريات مكافحة التهريب ضمن مناطق الاختصاص ضبطت المهربات في أحدى المنازل داخل مناطق سكنية لدى أحد تجار السجائر الإلكترونية وموزعين هذه المادة المهربة.

و تم إعداد محضر ضبط أصولي بالضبطيات المهربة وتحويل القضية إلى مدعي عام مكافحة التهريب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه أشاد مدير عام الجمارك الأردنية اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة بالدور الهام الذي تقوم به دائرة الجمارك في الحفاظ على المنظومة الأمنية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أحداث التوازن بين التسهيل في التبادل التجاري بتقديم الخدمات الجمركية المميزة والوقوف بكل حزم وتصدي لمكافحة كافة أشكال التهريب وانواعه ومنع دخوله عبر كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية لما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن .

وتدعو دائرة الجمارك كل مواطن لديه اية معلومات عن اية بضائع مهربة أو مقلدة ان يمررها فوراً على الأرقام التالية

(0799772159)، (0780349516)

والهاتف مجاني (080022999) أوعلى الإيميل (customs@customs.gov.jo ) وذلك لنجاح هذه التجربة لضبط العديد من القضايا.