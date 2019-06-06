 وطنا نيوز -ضبط سائق يقود مركبته بطريقه متهورة في عمان
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ضبط سائق يقود مركبته بطريقه متهورة في عمان
التاريخ : 18-06-2019 12:48:35 المشاهدات: 1244

وطنا اليوم-عمان:تمكن العاملون في عمليات إدارة السير من ضبط سائق متهور بعد تتبعهم لمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر في الفيديو السائق وهو يقود مركبته على طريق اوتوستراد عمان باتجاه الزرقاء، مع وجود شخصين يجلسان على مقدمة المركبة أثناء مسيرها وبشكل فيه استهتار واضح بقواعد المرور.
وبين المصدر ان الركباب في مقدمة السيارة كانوا يحجبون عن السائق الرؤية مما اضطره لإخراج رأسه من الشباك الجانبي ليتمكن من القيادة ومشاهدة الطريق، مشكلاً بذلك خطراً كبيرا على حياته وعلى حياة مستخدمي الطريق.
وبين المصدر انه جرى ايضا ضبط المركبة وحجزها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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