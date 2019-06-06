ضبط سائق يقود مركبته بطريقه متهورة في عمان

وطنا اليوم-عمان:تمكن العاملون في عمليات إدارة السير من ضبط سائق متهور بعد تتبعهم لمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو السائق وهو يقود مركبته على طريق اوتوستراد عمان باتجاه الزرقاء، مع وجود شخصين يجلسان على مقدمة المركبة أثناء مسيرها وبشكل فيه استهتار واضح بقواعد المرور.

وبين المصدر ان الركباب في مقدمة السيارة كانوا يحجبون عن السائق الرؤية مما اضطره لإخراج رأسه من الشباك الجانبي ليتمكن من القيادة ومشاهدة الطريق، مشكلاً بذلك خطراً كبيرا على حياته وعلى حياة مستخدمي الطريق.