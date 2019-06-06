الرئيسية | جرائم وحوادث إصابة متهم في قضية الدخان بنوبة قلبية خلال المحاكمة

وطنا اليوم-عمان:تعرض متهم بقضية الدخان، اليوم الثلاثاء، لنوبة قلبية.

وأجلت محكمة أمن الدولة الجلسة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء الى يوم غد الاربعاء، اثر تعرض المتهم للنوبة القلبية.

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