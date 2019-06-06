ضبط 11 طناً من الحمص الفاسد في أحد المصانع بالمفرق

وطنا اليوم-عمان:قال مدير الدائرة الصحية في بلدية المفرق الكبرى خالد الشلبي إنه ضبط في المصنع 11 طناً من الحمص غير الصالح للاستهلاك البشري، حيث كان ملقى على الارض في المعمل، وتم اتلافه، مبينا أن المعمل غير مرخص ويفتقد لأبسط متطلبات شروط الصحة والسلامة العامة.

فيما ضبطت كوادر الدائرة الصحية في بلدية المفرق الكبرى وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، معمل تصنيع حلويات غير مرخص ومخالف لشروط الصحة والسلامة العامة.

واكد رئيس بلدية المفرق الكبرى عامر نايل الدغمي، في بيان الاثنين، ان جهود كوادر الدائرة الصحية تقوم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة الميدانية للمحافظة على الصحة والسلامة العامة وذلك لحرصنا الدائم على منع بيع السلع او المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.

ولفت الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وضمن التعليمات الموضوعة بهذا الخصوص