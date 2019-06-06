ضبط سائق دهس فتاة أمام الجامعة الهاشميّة

وطنا اليوم-عمان:تمكنت الأجهزة الأمنية، الاثنين، من ضبط سائق متهور دهس احدى الفتيات امام الجامعة الهاشمية أثناء قيامه بالتفحيط بالمركبة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه عصر الاثنين م ورد بلاغ الى مديرية شرطة محافظة الزرقاء باسعاف فتاة الى المستشفى اثر تعرضها للدهس أثناء تواجدها في ساحة الباصات امام البوابة الجنوبية للجامعة الهاشمية من قبل احدى المركبات التي لاذ سائقها بالفرار من المكان .

وأضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيق تبين ان سائق تلك المركبة كان يقوم بالتشحيط بالمركبة ويقود المركبة بشكل متهور مما أدى دهس تلك الفتاة .

وتابع الناطق الإعلامي انه جرى تحديد هوية سائق المركبة وجرى ضبطه وبوشر التحقيق معه تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.