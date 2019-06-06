|
ثلاثيني يهشم عظام وجه حماه في الكرك
وطنا اليوم-عمان:أقدم شاب ثلاثيني، الاثنين، على ضرب حماه داخل مبنى قصر العدل في محافظة الكرك، وفق مصدر أمني.
وفي التفاصيل، فقد قام الشاب بدق رأس حماه "نسيبه" في أرضية كافتيريا محكمة قصر العدل، مما ادى الى إصابته بكسور بعظام الوجه.
وقال المصدر الأمني إنه تم نقل المعتدي عليه على إثرها إلى مستشفى الكرك الحكومي بعد أن كان قد فقد وعيهُ.
وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية المتواجدة على بوابة قصر العدل ألقت القبض على المعتدي لإتخاذ المقتضى القانوني بحقه .
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|