ثلاثيني يهشم عظام وجه حماه في الكرك

وطنا اليوم-عمان:أقدم شاب ثلاثيني، الاثنين، على ضرب حماه داخل مبنى قصر العدل في محافظة الكرك، وفق مصدر أمني.

وفي التفاصيل، فقد قام الشاب بدق رأس حماه "نسيبه" في أرضية كافتيريا محكمة قصر العدل، مما ادى الى إصابته بكسور بعظام الوجه.

وقال المصدر الأمني إنه تم نقل المعتدي عليه على إثرها إلى مستشفى الكرك الحكومي بعد أن كان قد فقد وعيهُ.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية المتواجدة على بوابة قصر العدل ألقت القبض على المعتدي لإتخاذ المقتضى القانوني بحقه .