الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط سائق متهور كان يقوم بـ التشحيط في عمّان

وطنا اليوم-عمان:تمكنت إدارة السير، من ضبط سائق متهور قام بارتكاب مخالفة التشحيط والاستعراض بمركبته وعرض حياة الاخرين للخطر. وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في إدارة السير باشروا التحقيق في مقطع فيديو ورد اليهم وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمركبة خصوصية يقوم سائقها بالقيادة بصورة متهورة واستعراضية و التشحيط بالعجلات على دوار في العاصمة، بالإضافة لارتكابه مخالفة المسير عكس اتجاه السير، حيث تم بعد البحث والتحري وجمع المعلومات من تحديد المركبة وسائقها وجرى ضبطهما وحجز المركبة في ساحة الحجز المخصصة لذلك، فيما ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر