مداهمة أمنية الزرقاء والقبض على مطلوب خطير جداً

وطنا اليوم-عمان:تمكنت قوة أمنية من إدارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي، من مداهمة ثلاثة مطلوبين من مروجي المواد المخدرة، بينهم مصنف خطير جداً في منطقة الضليل بمحافظة الزرقاء وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وخمسة أسلحة نارية.

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام مجموعة من الأشخاص المسلحين ببيع وترويج المواد المخدرة في منطقة الضليل بمحافظة الزرقاء ، حيث بوشرت التحقيقات وجمع المعلومات حولهم لتحديد اماكن تواجدهم وإلقاء القبض عليهم وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة وأسلحة نارية.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات تم حصر اماكن تواجد ثلاثة أشخاص مطلوبين من بينهم مصنف خطير جداً مسجل بحقه اربعة طلبات والذي كان قد أقدم سابقاً على اطلاق عيارات نارية تجاه رجال الامن العام ، حيث جرى مداهمتهم بإسناد من الفريق الخاص التابع للادارة والفريق الخاص التابع لإدارة البحث الجنائي وألقي القبض عليهم جميعاً ، حيث ضبط بحوزتهم ٧٠٠٠ حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة ومجموعة من قطع الحشيش المعدة للبيع وكمية من مادة الكريستال المخدرة وخمسة أسلحة نارية ومجموعة من الذخيرة الحية ، وبوشر التحقيق.