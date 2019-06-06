 وطنا نيوز -الحويطات تعفو عن السائق الذي تسبب بوفاة 4 أشخاص على الصحراوي
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الحويطات تعفو عن السائق الذي تسبب بوفاة 4 أشخاص على الصحراوي
التاريخ : 17-06-2019 10:21:25 المشاهدات: 1593

وطنا اليوم-عمان:عفت عشائر الحويطات عن السائق الذي تسبب بوفاة 4 أشخاص، على الطريق الصحراوي الأحد، وذلك إكراما لمدينة الخليل التي ينحدر منها السائق.
وأعلنت عشائر الحويطات عامة وعشيرة الهدبان خاصة عفوهم عن مُسبب الحادث المؤسف، بعد دفن المتوفين.
واستقبلت عشائر الحويطات جاهة من شيوخ معان والطفيلة والشوبك والحجايا حيث تكرمت عشائر الحويطات بالعفو عن السائق إكراما لوجه الله تعالى ومن ثم للجاهة الكريمة ولمدينة الخليل.







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