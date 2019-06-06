 وطنا نيوز -عبارات مسلسل جن على المركبات الاردنية
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عبارات مسلسل جن على المركبات الاردنية
التاريخ : 17-06-2019 10:11:02 المشاهدات: 1946

وطنا اليوم-عمان:رصدت ادارة السير ونشطاء، عدد من المركبات تحمل عبارات وردت مسلسل "جن" الذي اثار جدلاً واسعا بسبب ما تضمنه من مشاهد اعتبرت مسئة للمجتمع الاردني في حين اعتبرها اخرين، جزء مما يحدث في المجتمع .
وتأتي العبارات التي حملتها المركبات، وهي تجوب شواع العاصمة ، كتعبير ساخر عن حالة السخط التي يكنها المجتمع للمسلسل ، حيث حملت مركبة "شاحنة" عبارة العبارة :"فهد شوي شوي .. ليش ..؟ لاني بئلك شوي شوي ؟ كما تم رصد مركبات عمومي واخرى خصوصي، تحمل نفس العبارة الموجودة على خلفية الشاحنة.
وتناقل نشطاء العبارات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة

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