 وطنا نيوز -توقيف خال الطفل المعنف في احد مراكز الإصلاح والتأهيل
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توقيف خال الطفل المعنف في احد مراكز الإصلاح والتأهيل
التاريخ : 16-06-2019 04:11:32 المشاهدات: 1247

وطنا اليوم-عمان: قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان ادارة حماية الاسرة احالت اليوم الشخص الذي قام بالاعتداء وسوء معاملة الطفل والذي ظهر في مقطع الفيديو وجرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى مدعي عام جرش
حيث قرر توقيفه لمدة اسبوع في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمتي الايذاء ونشر ما ينطوي على ذم وتحقير على مواقع التواصل الاجتماعي .

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