العناية الإلهية تحول دون وقوع كارثة في عمان

وطنا اليوم-عمان:حالت العناية الالهية، الأحد، من وقوه كارثة على بداية نفق صويلح للسير القادم من اشارات الباهاوس في العاصمة عمان.

وحذرت إدارة السير بالأمن العام السائقين من وجود مركبة معطلة (قاطرة ومقطورة)، بالإضافة لسقوط بعض من الحمولة على راس القاطرة.

وأشارت إدارة السير الى تواجد مجموعات السير في الموقع لتسهيل وتنظيم حركة مرور المركبات.

ولاحقا ذكرت إدراة السير انه م رفع المركبة وإعادة حركة السير لطبيعتها.