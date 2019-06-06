توقيف شخصين سرقا ٣٧ ألف دينار من صراف آلي

وطنا اليوم-عمان: قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد للعاملين في شعبة بحث جنائي اقليم الشمال بتعرض الصراف الآلي العائد لأحد البنوك في مدينة جرش للسرقة من قبل مجهولين وأخذ مبلغ ٣٧ ألف دينار من داخله بعد فتحه بواسطة الرقم السري الخاص به ، حيث شكل فريق تحقيق خاص لكشف ملابسات السرقة وتحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم.

وأضاف الناطق الإعلامي أن الفريق المكلف بمتابعة القضية ومن خلال التحقيقات اشتبه بأحد الأشخاص من موظفي إحدى الشركات التي تتعامل مع البنك والذي يعرف الرقم السري الخاص بالصراف الآلي ، حيث ألقي القبض عليه داخل منزله في العاصمة عمان ، وبالتحقيق معه اعترف بإرتكاب السرقة وذلك بالإشتراك مع شخص آخر والذي ألقي القبض عليه أيضاً ، وبدلالتهما تم ضبط جزء كبير من المبلغ المسروق ، والتحقيقات مستمرة.