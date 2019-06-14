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إخماد حريق 500 دونم أعشاب وأشجار مثمرة في اربد
وطنا اليوم-عمان:اخمدت كوادر الدفاع المدني حريق شب في أعشاب جافة ومحاصيل زراعية وأشجار مثمرة بمنطقة جفّين بمحافظة اربد
وذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب اربد أخمدت حريق شب في أعشاب جافة ومحاصيل زراعية وأشجار مثمرة بمنطقة جفّين ، قدرت مساحته بـ (500) دونم.
وأضافت أنه تم حصر النيران وإخماد الحريق دون وقوع أي إصابات .
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