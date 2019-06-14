الرئيسية | جرائم وحوادث الدفاع المدني يقتل أفعى سامة في الطفيلة

وطنا اليوم-عمان:تمكنت كوادر الإنقاذ في مديرية دفاع مدني الطفيلة من قتل أفعى سامة يبلغ طولها متر ونصف في منطقة العيص. وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن غرفة عمليات دفاع مدني الطفيلة تبلغت اليوم عن وجود أفعى سامه بجانب سكن طلاب جامعي في منطقة العيص, حيث تحركت فرق الدفاع المدني على الفور إلى الموقع وقاموا بقتلها باستخدام معدات الإنقاذ الخفيفة والمخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

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