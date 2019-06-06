الرئيسية | جرائم وحوادث وفاة وافد اصيب بعيار ناري في الكرك

وطنا اليوم-عمان:تعرض وافد للاصابة بعيار ناري في محافظة الكرك، بحسب مصدر امني.

وقال المصدر ان الوافد توفي اثر تعرضه للاصابة بعيار ناري في محافظة الكرك، مؤكدا ان الاجهزة المعنية باشرت التحقيق بالحادثة للوقوف على ملابساتها.

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