الرئيسية | جرائم وحوادث مقاضاة قانونية لناشر صور قبر اربد

وطنا اليوم-عمان:اكد ابناء عشيرة المراشدة، ذوو المتوفية في اربد والتي تحول قبرها الى دوار انه تم اغلاق الشارع بشكل تام ولا يسمح للعبور منه حتى المشاة واكدو ايضا انهم قامو بقيد قضية امام المحاكم الاردنية بحق كل من قام بالاساءة بشكل متعمد وبقصد السخرية.

وقال المحامي آدم رزق المراشدة : اكد ابن المتوفية انه لم يتم الاتفاق على فتح الشارع بهذه الطريقة حيث تم الاتفاق على عمل احاطة القبر بجدارن قبل افتتاح الشارع حيث قامت البلدية بالمماطلة لاكثر من سنه حيث تم فتح الشارع دون وجود اي احد من ذوي المتوفية وتم التواصل مع رئيس البلدية وسؤاله عن الجدار الذي تم الاتفاق عليه.

وقال "امهلني اسبوع وبحل كل المشكلة " ومضى اكثر من 15 يوم ولم يقوم بعمل شيء حيث قام احد اعضاء البلدية بالايعاز لصحفي ليكي يقوم بالتصوير ونشر الخبر بهذه الطريقة .



ووقع البيان ممثلا عن ذوي المرحومة " ابناء عشيرة المراشدة "



وكانت عائلة المراشدة استنكرت الفعل الذي قامت به بلدية غرب اربد من انشاء طريق حول القبر وهو امر يرفضه ابناء العشيرة رفضا تاما، ويستنكرون الجهة التي قامت بتصوير ونشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي وهي معروفه لذوي المتوفية وسيتم مقاضاته قانونيا امام المحاكم الاردنية حيث انه ادى الى جرح مشاعر اهل المتوفية وهو امر مخالف قانونا.

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