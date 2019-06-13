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عمليات مكافحة الفساد تُحبط عملية رشوة
وطنا اليوم-عمان:أحبطت وحدة عمليات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الخميس عملية رشوة طلبها رئيس قسم الرقابة في أمانة عمان / منطقة بدر من أحد المقاولين الذي تقدم بشكوى للهيئة بهذا الخصوص ، قامت الوحدة بضبطه متلبسًا بقبض قيمة الرشوة.
مصدر مسؤول في الهيئة قال أن الرشوة طُلبت مقابل أن يغض موظف الامانة الطرف عن المخالفات المرتكبة في مبنىً شيده المقاول .
وعلى صعيد ٍ متصل قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف المرتشي 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة جناية الرشوة .
ويذكر ان مدعي عام النزاهة كان أوقف ثلاثة من موظفي وزارة الصناعة من مراقبي الأسواق كانت الوزارة إحالتهم للهيئة تقاضوا رشى من عدد من اصحاب المحال التجارية .
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