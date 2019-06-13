 وطنا نيوز -الأمن يوضح حول شكوى خطف في الرمثا
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الأمن يوضح حول شكوى خطف في الرمثا
التاريخ : 13-06-2019 03:57:30 المشاهدات: 924

وطنا اليوم-عمان: قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه لا صحة لوجود أية حادثة خطف في لواء الرمثا.

وبين في تصريح صحفي عصر الخميس أنه  ورد بلاغ لمديرية شرطة لواء الرمثا اليوم عن محاولة عدة أشخاص الإمساك بإحدى الفتيات في الشارع العام.

وأوضح أنه تم التحرك للمكان وتبين أن هؤلاء الأشخاص هم أخوة الفتاة وعلى خلاف سابق معها كونها متغيّبة عن المنزل منذ فترة.

وبين الناطق الإعلامي باسم الأمن العام أنه بوشرت التحقيقات للوقوف على الحادثة.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق