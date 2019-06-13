الأمن يوضح حول شكوى خطف في الرمثا

وطنا اليوم-عمان: قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه لا صحة لوجود أية حادثة خطف في لواء الرمثا.

وبين في تصريح صحفي عصر الخميس أنه ورد بلاغ لمديرية شرطة لواء الرمثا اليوم عن محاولة عدة أشخاص الإمساك بإحدى الفتيات في الشارع العام.

وأوضح أنه تم التحرك للمكان وتبين أن هؤلاء الأشخاص هم أخوة الفتاة وعلى خلاف سابق معها كونها متغيّبة عن المنزل منذ فترة.

وبين الناطق الإعلامي باسم الأمن العام أنه بوشرت التحقيقات للوقوف على الحادثة.