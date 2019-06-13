تفاصيل مؤلمة .. شاب اردني يرزق بطفلة ويرحل عنها بعد ساعات

وطنا اليوم-عمان:اتشحت مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية بالسواد حزناً على وفاة الشاب الخلوق علاء ياسين ابراهيم البستنجي في المملكة السعودية .

ووفق الناشطون ان المرحوم الذي لم يعرف عنه الا ما هو طيب توفي اثر جلطة دماغية لم تمهله كثيراً .

واشار الناشطون ان المرحوم كان فرحاً بالأمس بمولودته الجديدة ولو وزعت فرحته على أهل الأرض لوسعتهم ، ولكن الله سبحانه تعالى قد قضى أمراً كان مفعولاً .