 وطنا نيوز -تفاصيل مؤلمة .. شاب اردني يرزق بطفلة ويرحل عنها بعد ساعات
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تفاصيل مؤلمة .. شاب اردني يرزق بطفلة ويرحل عنها بعد ساعات
التاريخ : 13-06-2019 10:21:10 المشاهدات: 1845

وطنا اليوم-عمان:اتشحت مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية بالسواد حزناً على وفاة الشاب الخلوق علاء ياسين ابراهيم البستنجي في المملكة السعودية .
ووفق الناشطون ان المرحوم الذي لم يعرف عنه الا ما هو طيب توفي اثر جلطة دماغية لم تمهله كثيراً .
واشار الناشطون ان المرحوم كان فرحاً بالأمس بمولودته الجديدة ولو وزعت فرحته على أهل الأرض لوسعتهم ، ولكن الله سبحانه تعالى قد قضى أمراً كان مفعولاً .
نتقدم لأهل المرحوم بأحر التعازي و المواساة , سائلين الله عز و جل أن يرحمه و يدخله فسيح جنانه . 

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