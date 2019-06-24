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نائب يتهجم على أمين عام وزارة العمل..والبطاينة:الاعتذار او القضاء
وطنا اليوم-عمان:تهجم نائب على أمين عام وزارة العمل اليوم الأربعاء، بسبب التنقلات الأخيرة التي أجراها الوزير نضال البطاينة، وتضمنت نقل شقيق النائب.
وأكد وزير العمل نضال البطاينة أن إذا لم يحضر النائب المعتدي على امين عام الوزارة الى مبنى الوزارة ويقدم اعتذاره رسميا، سيلجأ الوزير الى التصعيد ومقاضاة النائب امام المحاكم، سيما وان المجلس غير منعقد حاليا.
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