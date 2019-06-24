الرئيسية | جرائم وحوادث نائب يتهجم على أمين عام وزارة العمل..والبطاينة:الاعتذار او القضاء

وطنا اليوم-عمان:تهجم نائب على أمين عام وزارة العمل اليوم الأربعاء، بسبب التنقلات الأخيرة التي أجراها الوزير نضال البطاينة، وتضمنت نقل شقيق النائب.

ووفقا للمعلومات، فإن النائب تهجم على الأمين العام للوزارة وشتمه، بسبب نقل شقيقه لمديرية أخرى، فيما تمكن الموظفون من السيطرة على الموقف قبل تطوره للاشتباك بالأيدي.

وزير العمل المتواجد في سويسرا، بزيارة رسمية، أبلغ مقربين منه بعد إبلاغه بالحادثة، نيته اللجوء للقضاء وتقديم شكوى بحق النائب، امتثالا لمبادئ دولة القانون. وأكد وزير العمل نضال البطاينة أن إذا لم يحضر النائب المعتدي على امين عام الوزارة الى مبنى الوزارة ويقدم اعتذاره رسميا، سيلجأ الوزير الى التصعيد ومقاضاة النائب امام المحاكم، سيما وان المجلس غير منعقد حاليا.

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