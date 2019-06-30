مداهمات أمنية على مواقع لمروجي المخدرات في الشونة

وطنا اليوم-عمان:نفذت قوة أمنية مشتركة من إدارة مكافحة المخدرات ومديرية شرطة غرب البلقاء مداهمتين في منطقة الشونة الجنوبية لعدد من مروجي المواد المخدرة وتلقي القبض خلالهما على ثمانية منهم وتضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري في منطقة الشونة الجنوبية.

وقال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول حيازة عدد من مروجي المواد المخدرة لكميات كبيرة من اشتال الماريجوانا المخدرة في منطقة الشونة الجنوبية غرب البلقاء، حيث بوشر بتتبع هؤلاء الأشخاص لتحديد أماكن تواجدهم والقاء القبض عليهم وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات جرى تحديد مكانين يتواجد بهما هؤلاء الأشخاص ،حيث جرى صباح اليوم الأربعاء مداهمتهما من قبل قوة أمنية مشتركة من إدارة مكافحة المخدرات ومديرية شرطة غرب البلقاء .

وتابع الناطق الاعلامي انه ألقي القبض في المداهمة الاولى على خمسة مروجين من بينهم مطلوب بحقه ١٠ طلبات وآخر بحقه ٥ طلبات وضبط بحوزتهم ٥٠٠ شتلة من أشتال الماريجوانا المخدرة وكميات أخرى معدة للبيع ، فيما ألقي القبض في المداهمة الثانية على ثلاثة أشخاص وضبط بحوزتهم ١٠٠٠ شتلة من أشتال الماريجوانا المخدرة وسلاح ناري ، وبوشرت التحقيقات .