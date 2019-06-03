اصابة بحادث سير غريب في عمّان

وطنا اليوم-عمان:في حادث سير غريب، أصيب شخص بجروح ورضوض مختلفة، اثر تدهور مركبته في منطقة الزهور بالعاصمة عمان.

وقالت ادارة السير، ان الحادث نتج عن عدم إعطاء الغيار الصحيح أثناء القيادة، مما تسبب خطأ الرجوع للخلف ، الامر الذي ادى الى استقرارها فوق (هنجر) للسيارات في منطقة جبل الزهور / شرق العاصمة عمان وتحديدا قرب شارع المعارض.

و قد نتج عن الحادث إصابة السائق بإصابات بسيطة، بالإضافة لأضرار بممتلكات خاصة (الهنجر)، حيث قام مندوب الحوادث بتنظيم المخطط الكروكي اللازم.