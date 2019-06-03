 وطنا نيوز -أردني يقتل طليقته ووالدتها ويصيب والدها طعناً
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أردني يقتل طليقته ووالدتها ويصيب والدها طعناً
التاريخ : 11-06-2019 08:08:06 المشاهدات: 4319

وطنا اليوم-عمان:أقدم مواطن، مساء الثلاثاء، على قتل طليقته ووالدتها، واصابة والدها ، بعد طعنهم في منطقة الشونة الشمالية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان مقتضب، إن بلاغاً ورد مساء اليوم لمديرية شرطة غرب اربد بقيام أحد الأشخاص بالدخول لمنزل طليقته في منطقة الشونة الشمالية وطعنها ووالدها ووالدتها اثر خلافات سابقة مما ادى لوفاتها ووفاة والدتها فيما اسعف والدها للمستشفى وهو قيد العلاج وبوشر التحقيق والبحث عن مرتكب الجريمة.


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