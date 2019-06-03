أردني يقتل طليقته ووالدتها ويصيب والدها طعناً

وطنا اليوم-عمان:أقدم مواطن، مساء الثلاثاء، على قتل طليقته ووالدتها، واصابة والدها ، بعد طعنهم في منطقة الشونة الشمالية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان مقتضب، إن بلاغاً ورد مساء اليوم لمديرية شرطة غرب اربد بقيام أحد الأشخاص بالدخول لمنزل طليقته في منطقة الشونة الشمالية وطعنها ووالدها ووالدتها اثر خلافات سابقة مما ادى لوفاتها ووفاة والدتها فيما اسعف والدها للمستشفى وهو قيد العلاج وبوشر التحقيق والبحث عن مرتكب الجريمة.