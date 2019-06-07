الرئيسية | جرائم وحوادث وفاه واصابات بتصادم ثلاجة وتسع مركبات في عمان

وطنا اليوم-عمان:توفي شخص وأصيب 4 اخرون بحادث تصادم وقع بين مركبة شحن "ثلاجة" وتسع مركبات وفق مصادر إدارة السير.

وقال مصدر في الدفاع المدني إن شاحنة تدهورت في منطقة حي نزال بالعاصمة عمان وبالتحديد في شارع الدستور.

وأضاف المصدر ان كوادره تتعامل في هذه الاثناء مع الحادث، حيث تقوم باخلاء الاصابات من الشاحنة.

ادارة السير المركزية قالت حادث تصادم وقع بين مركبة شحن (ثلاجة) و9 مركبات أخرى (بعضها متوقف والآخر كان في حالة مسير).

وأضافت انه أدى فقدان السيطرة أثناء المسير من قبل سائق (الثلاجة) الى اصطدامها بالمركبات على نزول شارع الدستور باتجاه اشارات حي نزال وتحديدا على مثلث الهنيني عند مطعم ابوتيسير .

واشارت الى انه نتج عن الحادث وفاة وعدد من الإصابات، لافتة الى ان مجموعات السير الآن بالموقع لغايات تسهيل حركة السير، ورفع المركبات عن الطريق العام.

وذكرت إدارة السير انه تم تحويل السير ما قبل مثلث الهنيني بالاتجاهين لغاية الانتهاء من إجراء اللازم.

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