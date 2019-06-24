 وطنا نيوز -القبض على شخص حرق شقيقته وأبلغ أنها انتحرت في جرش
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القبض على شخص حرق شقيقته وأبلغ أنها انتحرت في جرش
التاريخ : 11-06-2019 03:08:53 المشاهدات: 1428

وطنا اليوم-عمان:القى البحث الجنائي القبض على شخص قام بإحراق شقيقته والإبلاغ عن انتحارها في محافظة جرش .

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد للعاملين في قسم بحث جنائي جرش أمس حول قيام فتاة تبلغ من العمر ٣٥ عاماً بإحراق نفسها داخل منزل ذويها في محافظة جرش وأنها وصلت للمستشفى متوفاة ، حيث تم التحرك للمكان ومباشرة التحقيقات .

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وما تم جمعه من أدلة ومعلومات تبين وجود شبهة جنائية بالحادثة وأن الفتاة لم تقم بالانتحار بل أنها تعرضت لجريمة قتل حيث وقع الاشتباه على شقيقها وألقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بإحراقها عن طريق سكب مادة بترولية على جسدها إثر خلافات عائلية ، وجرى إحالة القضية للقضاء .


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