 وطنا نيوز -موظف بريد غور الصافي : افتعل السلب لتغطية نقص مالي
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
موظف بريد غور الصافي : افتعل السلب لتغطية نقص مالي
التاريخ : 11-06-2019 10:51:15 المشاهدات: 969

وطنا اليوم-عمان:تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات سلب 8 آلاف دينار من مكتب بريد غور الصافي.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن بلاغا ورد أمس لقسم بحث جنائي الكرك باسعاف احد الاشخاص والذي يعمل في مكتب بريد غور الصافي للمستشفى بعد تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل مجهولين وسلب مبلغ 8 آلاف دينار كانت بحوزته وتعود لمكتب البريد .

وأضاف انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات بات لدى المحققين مؤشرات ان الحادثة مفتعلة وان ذلك الشخص لم يتعرض لاي اعتداء حيث جرى التحقيق معه واعترف بافتعال الحادثة لوجود نقص مالي لديه وانه قام بإيذاء نفسه وانه لم يتعرض لاي اعتداء وما زال التحقيق جار.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق