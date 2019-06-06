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موظف بريد غور الصافي : افتعل السلب لتغطية نقص مالي
وطنا اليوم-عمان:تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات سلب 8 آلاف دينار من مكتب بريد غور الصافي.
وأضاف انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات بات لدى المحققين مؤشرات ان الحادثة مفتعلة وان ذلك الشخص لم يتعرض لاي اعتداء حيث جرى التحقيق معه واعترف بافتعال الحادثة لوجود نقص مالي لديه وانه قام بإيذاء نفسه وانه لم يتعرض لاي اعتداء وما زال التحقيق جار.
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