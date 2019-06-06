موظف بريد غور الصافي : افتعل السلب لتغطية نقص مالي

وطنا اليوم-عمان:تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات سلب 8 آلاف دينار من مكتب بريد غور الصافي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن بلاغا ورد أمس لقسم بحث جنائي الكرك باسعاف احد الاشخاص والذي يعمل في مكتب بريد غور الصافي للمستشفى بعد تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل مجهولين وسلب مبلغ 8 آلاف دينار كانت بحوزته وتعود لمكتب البريد .

وأضاف انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات بات لدى المحققين مؤشرات ان الحادثة مفتعلة وان ذلك الشخص لم يتعرض لاي اعتداء حيث جرى التحقيق معه واعترف بافتعال الحادثة لوجود نقص مالي لديه وانه قام بإيذاء نفسه وانه لم يتعرض لاي اعتداء وما زال التحقيق جار.