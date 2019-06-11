 وطنا نيوز -القبض على شخص طعن 4 أفراد من عائلة واحدة بالزرقاء
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القبض على شخص طعن 4 أفراد من عائلة واحدة بالزرقاء
التاريخ : 11-06-2019 09:52:11 المشاهدات: 968

وطنا اليوم-عمان:تمكن قسم بحث جنائي الزرقاء، صباح الثلاثاء، من إلقاء القبض على شخص طعن 4 أفراد  من عائلة واحدة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في قسم بحث جنائي الزرقاء تمكنوا ومن خلال متابعة التحقيقات والبحث عن الشخص الذي أقدم امس على طعن اربعة اشخاص من عائلة واحدة في محافظة الزرقاء من القاء القبض عليه صباح الثلاثاء مختبئا في احدى المناطق الخالية من السكان.

وأضاف أنه بوشر التحقيق معه للوقوف على أسباب الحادثة وتداعياتها.


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