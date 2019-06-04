مرافق مريض يتعدى على طبيب بالضرب ويدخله العناية المركزة

وطنا اليوم-عمان:تعرض طبيب مقيم في الجراحة العامة بمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في محافظة اربد، الاثنين، للاعتداء من قبل مرافق مريض كان يراجع قسم الإسعاف والطوارئ، بحسب مصدر في المستشفى.

وقال المصدر إن الطبيب أُدخل الى العناية المركزة جراء الاعتداء عليه، مشيرا الى انه تم تقديم شكوى بالحادثة.

وذكر المصدر انه تم الاعتداء على الطبيب اثناء قيام الكوادر الطبية والتمريضية بعلاج احد المرضى في قسم الطوارىء حيث تعرض للاعتداءعبر ضربه من الخلف على منطقة الرأس.