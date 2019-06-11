 وطنا نيوز -مجهول يصيب عضو مجلس بلدي الكرك بعيار ناري
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مجهول يصيب عضو مجلس بلدي الكرك بعيار ناري
التاريخ : 11-06-2019 09:30:20 المشاهدات: 1095

وطنا اليوم-عمان:اصيب عضو المجلس البلدي في بلدية الكرك كفاح موافي، ليلة الثلاثاء، اثر إطلاق نار عليه على باب المسبح الذي تعود ملكيته له و الواقع على منطقة مثلث عزرا بمحافظة الكرك وفق مصدر امني .

وفي التفاصيل حيث كان موافي وشقيقه متواجدين في المسبح، ينهون عملهم في تمام الساعة ١٢:٣٠ صباحا ، حيث سمعوا صوت إطلاق عيار ناري، و ما أن هرعوا على بوابة المسبح حتى وجدوا شقيقهم قد أطلق عليه النار من مجهول و لاذ بالفرار، وفق ما ذكر شقيقه.

و أضاف شقيقه ، أن المجهول كان داخل مركبته و قام بالاقتراب من عضو مجلس البلدية و اطلاق النار من مسدس حي و لاذ بالفرار .

فيما تم نقل الموافي من قبل فرق الاسعاف و الانقاذ بمديرية الدفاع المدني، الى مستشفى الكرك الحكومي حيث وصفت حالته بالمتوسطة وفق مصدر طبي .

وحضرت الأجهزة الأمنية على الفور الى موقع الحادثة و الى باب المستشفى ، في حين قام المختبر الجنائي و الادلة الجرمية باجراء اللازم و أخذ العينات اللازمة .


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