لص يسرق ملابس العيد لـ 100 عائلة في عمّان

وطنا اليوم-عمان:قضى ما يزيد عن 100 من العمانيين عطلة العيد بلا ملابس يتزينون بها، بعد ان تعرض صاحب محل دراي كلين لسرقة ملابسهم قبيل العيد بيوم واحد.

وفي التفاصيل تقدم صاحب محل دراي كلين بشكوى لدى البحث الجنائي، أفاد فيها أن الباص الذي يمتلكه تعرض للسرقة وبداخله ملابس المواطنين التي اودعوها لديه لغايات غسلها وكويها لتعود بحلة جديدة، تمهيدا لارتدائها اثناء عطلة العيد.

وأشارت مصادر أمنية الى ان الباص كان يحتوي على 200 قطعة ملابس للمواطنين معظمها ملابس رجالية، اضافة الى مبلغ 1000 دينار، حيث تم كسر نافذة الباص وسرقة الملابس والمبلغ النقدي بينما كان الباص مصطف بالقرب من منزل صاحب المحل الكائن في منطقة الاشرفية.

وبالرغم من الشكوى التي تقدم بها صاحب محل الدراي كلين الواقع في المدينة الرياضية، الا ان هناك نزاعا وقع بينه وبين زبائنه، الذين شعروا بامتعاض شديد جراء سرقة ملابس العيد.