إحالة وزير صناعة وتجارة سابق إلى القضاء

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وطنا اليوم-عمان:كشف النائب السابق الدكتور احمد الشقران، عن إحالة وزير صناعة وتجارة سابق إلى المحكمة بتهمتي استثمار الوظيفة والرشوة.

وقال الدكتور الشقران في "تغريدة" له على صفحته الرئيسية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تعتزم تحويل وزير صناعة وتجارة سابق ولم يذكر اسمه، إلى المحكمة بتهمتي الرشوة واستثمار الوظيفة بعدما سالته عن "القصر" الذي يملكه وأجاب : " انه ابن عشيرة كبيرة ورث املاك كثيرة ثم تبين بعد مخاطبة الهيئة لدائرة الاراضي والمساحة انه ورث دونم ونصف الدونم عن ابيه ولا تتجاوز قيمته خمسين الف دينار".

وسخر النائب السابق من قانون الجرائم الالكترونية بإطلاق وسم "بس يلغوا قانون الجرائم الالكترونية" : "احكيلكوا اسمه".

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